Een kunstenaar die extreme reacties oproept, heeft mijn sympathie

De film Black Swan van Darren Aronofsky vond ik goed, ook dankzij Natalie Portman. Mijn verwachtingen van Mother! waren hooggespannen, temeer daar Kevin Toma in de Volkskrant de film vijf sterren had gegeven. 'Een film zo grenzeloos geïnspireerd als Mother!, zo was er nog niet één,' schreef hij.



De laatste Aronofsky zit vol Bijbelverwijzingen, maar de Bijbel is interessanter. Een van de gunstigste interpretaties is dat Mother! over de kunstenaar gaat die zijn omgeving plundert voor de kunst. Daarvoor kun je beter bij Fellini's 8 1/2 terecht. Zeker, kannibalisme is verfrissend, maar dat je moet gissen naar betekenis maakt een kunstwerk nog niet goed.