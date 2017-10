Een koe moet lekker in de wei kunnen lopen

Gaan we bij een toenemend aantal obesitaspatiënten accepteren dat hun welzijn de nieuwe norm wordt? In de melkveehouderij lijkt dat wel het geval. Fokprogramma's gericht op meer melk hebben ertoe geleid dat de melkproductie per koe de afgelopen decennia enorm gestegen is. Dit in combinatie met uitgebalanceerde voerschema's, op de intensieve veehouderij aangepaste huisvestingsmethoden en geautomatiseerde melkinrichtingen (robots). Rond 1900 gaven Nederlandse koeien 2.500 liter melk per jaar, 50 jaar later 3.980 liter en momenteel zo'n 8.000 liter met uitschieters naar 12 duizend liter.



Hierdoor is er voor de koeien veel veranderd. Voorheen ging het domesticatieproces zeer geleidelijk en kon de koe zich in de loop van eeuwen geleidelijk aanpassen aan veranderen-de omstandigheden. Dat was een natuurlijke evolutionaire ontwikkeling. De aanpassingen die de koe als soort de afgelopen decennia heeft ondergaan zijn echter naar verhouding ongekend groot en snel. Als reactie daar-op heeft het dier een 'tweede natuur' ontwikkeld, noodzakelijkerwijs berustend in de nieuwe situatie.