Een kiesdrempel zal ons land niet beter regeerbaar maken, vindt Kees van der Staaij

Toch wil ik me er zo niet van afmaken. Al was het maar omdat die terugkerende pleidooien voor kiesdrempels niet onschuldig zijn. Het is als de gestage druppel die de steen van ons kiesstelsel kan uithollen. Het eindeloos herhaalde mantra dat de veelheid aan partijen de regeerbaarheid van het land ernstig aantast, dreigt zo langzamerhand geloofd te worden omdat het zo vaak gezegd wordt. Volstrekt ten onrechte.



Laat ik vooropstellen: populaire misvattingen komen nooit uit de lucht vallen. Complete onzin is zeldzaam. Er zit altijd wel een element van waarheid in. Wat in dit geval klopt, is dat deze kabinetsformatie heel lang duurt. Wat verder klopt, is dat er meer dan twee partijen nodig zijn voor een meerderheidscoalitie. En wat ook klopt, is dat de grote partijen hun kiezers niet weten vast te houden. Tot zover de droge feiten. Maar daar is volstrekt niet mee bewezen dat kleine partijen het probleem zijn, en al helemaal niet dat een kiesdrempel de oplossing is. Integendeel. De werkelijkheid van de afgelopen tijd is dat grote partijen voor problemen zorgden en kleine partijen voor de oplossing.