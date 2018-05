Een kabinet dat veel van EU verwacht, mag ook moeite doen om uit te leggen dat zoiets geld kost

Voor premier Rutte is het even slikken. Vooraf was zijn boodschap aan de Europese Commissie niet mis te verstaan: als gevolg van de Brexit wordt de Unie kleiner en daarom moet het budget omlaag. Maar dat is buiten de Commissie gerekend, die juist kansen ziet om zonder de Britten nieuw elan in de Unie te blazen. En zo was daar woensdag een nieuwe meerjarenbegroting die 300 miljard euro hoger is dan de lopende begroting. De jaarlijkse EU-korting voor Nederland van 1 miljard verdwijnt en van de douanerechten mogen we een kleiner deel houden.