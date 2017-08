Een gepaste vergoeding, het fijne klimaat; wat Kluivert en Davids bij Mugabe deden is onduidelijk

Harry Mulisch en Hugo Claus lieten zich op Cuba verwennen uit sympathie met de revolutie. W.F. Hermans en Gerard Reve kwamen in de tijd van de apartheid graag in luxeresorts in Zuid-Afrika uit tegendraadsheid en een behoefte Mulisch te treiteren. Bij westerse neostalinistische clubjes die jaarlijks in Noord-Korea standbeelden van Kims bezoeken, zie je tegendraadsheid en revolutionair kloppende harten. Wat Edgar Davids en Patrick Kluivert heeft bewogen zich in Zimbabwe in de watten te laten leggen door Robert Mugabe, is nog niet duidelijk. Een gepaste vergoeding, het fijne klimaat, bewondering voor de vitaliteit van Mugabe (93), het kan allemaal. Amnesty zinspeelde op mogelijke onwetendheid over mensenrechtenschendingen. 'Het zou goed zijn als ze daarvan op de hoogte zijn.'