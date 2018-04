Eén ding is zeker: zonder lijden geen extase

De Bulgaren vergelijken zich graag met andere Europeanen en met hun eigen verwachtingen van vroeger en zijn daarom relatief ongelukkig, aldus journalist Jan De Deken, die wereldwijd geluk onderzocht, in een interview van Margreet Vermeulen, zaterdag in de Volkskrant.



Geluk is ons streven. Tegelijkertijd is de menselijke geschiedenis - kunst, politiek en religie - niet te begrijpen zonder het primaat van het lijden.



Het zou kunnen dat wij een nieuw tijdperk zijn ingegaan, want er is inderdaad veel vooruitgang op allerlei terreinen, waarin lijden niet meer belangrijk is.



Ooit was bijvoorbeeld het geboortecijfer in Europa stukken hoger, net als het sterftecijfer onder kinderen.