Een deel van het electoraat is in de eeuwige adolescentie terechtgekomen

'En ik vind het een gemiste kans als de adolescentie je wordt ontnomen omdat je al heel vroeg verantwoordelijkheid moet nemen', aldus Eveline Crone, Spinozawinnaar en hoogleraar neurocognitieve ontwikkelingspsychologie, in een interview van Evelien van Veen, zaterdag in de Volkskrant.



Ook stelt Crone dat de adolescentie nog nooit zo lang heeft geduurd als in onze cultuur. Een neveneffect van welvaart.



Is het de roeping van de mens om eeuwig adolescent te zijn?



Als adolescentie de periode is waarin men nog geen verantwoordelijkheid hoeft te nemen, dan is een deel van het electoraat in de eeuwige adolescentie terechtgekomen.