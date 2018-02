Een burgemeester, zijn hobby en een dorp: 'Escape Room Election Day Druten'

Luciën van Riswijk was in 2009 de eerste burgemeester van Nederland met een twitteraccount. En vandaag is hij de eerste burgemeester die een zelfgemaakte escaperoom opent in de kelder van zijn gemeentehuis. Dat staat in Druten, een dorp net bezuiden de rivieren. Achttienduizend inwoners, inclusief de kerkdorpen Afferden, Deest, Horssen en Puiflijk.



De burgemeester komt me persoonlijk opsluiten. Dit samen met Brent (18), Rik (17), Fabian (17) en Joris (17), die de escaperoom zullen testen. Brent is de zoon van Peggy Verbakel, de communicatieadviseur van de gemeente. Peggy vindt het allemaal ook heel leuk en zal straks fanatiek aantekeningen maken van verbeterpunten.