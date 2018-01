Een beetje spijtbetuiging is gebaat bij een gezonde dosis oprechtheid

Natuurlijk had hij zijn excuses aangeboden. Veelvuldig zelfs. Kom nou, hij is de flauwste niet. Maar na een lange worsteling had hij besloten dat de tijd rijp was om eindelijk weer eens 'va-banque in de spiegel te kijken'. En dus wilde hij ook zijn spijt aan het Nederlandse volk betuigen. Allemaal leuk en aardig, je ex-vriendin, maar het blijft toch je ex-vriendin. En wat had die nou helemaal over zijn functie als IOC-lid te zeggen?



De Betrouwbare Mannetjes hadden de Nieuwjaarsduik overgeslagen om het NRC-interview met Camiel Eurlings aan een ouderwetse exegese te onderwerpen. De fluwelen handschoentjes van de dienstdoende interviewer konden maar nauwelijks verhullen dat het Camiel vooral om zijn moddervette vrijwilligersfunctie te doen was.