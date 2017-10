Economische Zaken, behoud ons Groningerland

Brief van de dag: Behoud ons Groningerland

Caspar loopt in het Groningerland (V, 12 oktober (+)). Hij loopt 'in het oudste cultuurlandschap van West-Europa'. Hij is onder de indruk van het open Groninger landschap, van wat 'vaak het mooiste dorp van Groningen genoemd wordt'. Caspar geniet van de resten van een oude rivier, van het landschap dat door de Ploegschilders vereeuwigd is, van weidevogels en paddenstoelen.



Caspar kan nog een paar jaar genieten. Als het aan het ministerie van Economische Zaken ligt, wordt dit landschap binnenkort verpest door een dubbele rij van hoogspanningsmasten. (Zestig meter hoog!)



Die hoogspanningsleiding kan heel goed onder de grond. Burgers, gebiedsorganisaties, gemeenten en provincie pleiten hiervoor. TenneT maakt duidelijk dat het technisch mogelijk is. Ondergronds, dat kost een cent.



Er wordt veel verdiend aan Groningen. Aan het aardgas en straks ook aan het transport van elektriciteit. Dat de aarde beeft en dat het open Groninger weidelandschap onherstelbaar vernield wordt, dat zal EZ een zorg zijn. Ons is het wel een zorg. We blijven doorvechten voor behoud van ons Groningerland, opdat bewoners, wandelaars en fietsers die alle dagen genieten van het 'oudste cultuurlandschap van Europa' kunnen blijven genieten. 'O Nederland let op uw zaak!' Dat lied komen we graag in Den Haag zingen.



Fons van Wanroij, Westerdijkshorn