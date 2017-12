Drenten zijn nu eenmaal leuker om mee te praten als ze verloren hebben

Er was elk jaar zo'n onderzoek, en elk jaar eindigde mijn geboorteplaats Emmen weer onderaan

Ik zette me schrap. Er was elk jaar zo'n onderzoek, een top-50, en elk jaar eindigde mijn geboorteplaats Emmen weer onderaan. De slechtste plaats van Nederland, werd er dan gezegd, wat erg onredelijk was, want als ze een top-100 hadden gemaakt, wat veel logischer was geweest, hadden we met plek 50 mooi in het midden gescoord.



'Drenthe heeft gewonnen', zei hij. 'Voor het eerst. Noord-Drenthe dan, dat is volgens dit onderzoek de beste plek om te wonen.'



Het was inderdaad nieuws, in de zin dat het nog niet eerder was gebeurd dat Drenthe nummer 1 was geworden. Dat het de beste plek was om te wonen was al even zo natuurlijk. Het onderzoek volgde de werkelijkheid. Het was niet andersom.