Dreigende leegloop bij 'belangrijkste commissie' Financiën baart zorgen

De vraag is of de genante vertoning met de commissie zorg, die zoals vorige week bleek de zeggenschap over de besteding van 2.1 miljard euro zorggeld uit handen had gegeven, zich kan herhalen. Was dit een incident of kunnen we de komende tijd meer onoplettendheid verwachten? Zou de Kamer haar controlerend vermogen aan het verliezen zijn, zodat handige ambtenaren met miljoenen kunnen schuiven?