Drank, drugs en royalty: misschien had Wilhelmina gewoon een kwaaie dronk

De woede-uitbarstingen van koningin Wilhelmina tijdens haar oorlogsjaren in Londen waren legendarisch. Ze worden door historicus Aalders verklaard uit 'regelmatig gebruik' van pervitine. Dat spul is even gemakkelijk te bereiden als verslavend. Tijdens WO II was pervitine zowel bij de piloten van de Royal Air Force als bij de Wehrmacht populair. Tegenwoordig is de oppepper in hippe kringen beter bekend als chrystal meth.



Voor mensen die onder grote druk goed willen presteren is het een goed alternatief voor alcohol. In de bijsluiter lezen we ook dat pervitine ingezet kan worden als vermageringspil, sekspil en tegen adhd. Dat maakt het dan weer minder waarschijnlijk dat de vorstin, ooit treffend getypeerd als 'krijgshaftig in een vormeloze jas', echt verslaafd aan pervitine was. Misschien had ze gewoon een kwaaie dronk.