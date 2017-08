Dr. Sid Lukkassen is alt-right noch conservatief, zegt hij, maar radicaal humanist

'Ik ben atypisch in alles, dat geeft wel problemen, ook in mijn loopbaan'

Zijn manier van praten is bijzonder, en na een tijdje begrijp ik wat hij doet: Sid ordent miljoenen gedachten terwijl hij praat. Al die kennis. Soms kijkt hij me aan, maar meestal richten zijn ogen zich geconcentreerd op het glas kruidenthee voor hem en vormt zich een theorie, plus een voorhoofdsrimpel van formaat. Dat denken is begonnen op de havo, zegt hij, waar Sid Grieken, Romeinen en filosofen begon te lezen en daarnaast video-games speelde die hem nieuwe, 'mythologische' werelden binnenloodsten. Hij noemt het zijn 'politiek incorrecte Bildung', zegt: 'Ik ben atypisch in alles, dat geeft wel problemen, ook in mijn loopbaan.'



Nadat hij Pim Fortuyn had ontdekt en later Houellebecq, begon Sid serieus hardrechts te worden. Deed de lerarenopleiding, studeerde filosofie en geschiedenis aan de Nijmeegse universiteit, de meest rode die er is maar wel in de buurt, haalde 90 studiepunten per jaar terwijl studenten meestal niet aan de 60 komen en promoveerde in april op democratie en media. Tegelijk is hij VVD-raadslid in Duiven. Zijn vriendin Christina woont in Brussel, 'dus ik ken de kosmopolitische wereld best goed'.