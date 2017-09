Doorbreek het taboe: we zijn liever lui dan moe

We zijn liever lui dan moe. En dat is maar goed ook, want anders zouden we nog steeds in berenvellen rondlopen. De mens heeft vanaf de oertijd zijn intelligentie en vernuft gebruikt om het zich steeds gemakkelijker te maken: het uitvinden van gereedschappen en werktuigen, en het efficiënter organiseren van het werk.



We hebben de vooruitgang daaraan te danken. In de reclamewereld hebben ze dat goed begrepen.