Door de staat georganiseerde immoraliteit ondermijnt uiteindelijk de staat zelf

Verleden week vrijdag werd vanuit Gaza de Grote Mars van de Terugkeer georganiseerd, waarbij in totaal negentien doden vielen en honderden gewonden. Ongewapende Palestijnen probeerden de grens tussen Gaza en Israël over te steken om aandacht te vragen voor de Palestijnse vluchtelingen. Volgens het Israëlische leger probeerden enkele demonstranten explosieven te plaatsen.



Amira Hass, jarenlang correspondente in Gaza, schreef in Haaretz dat excessief Israëlisch geweld met name in Gaza een lange traditie kent. Ze verwijst naar een operatie in 1956 waarbij tientallen Palestijnen door het Israëlische leger zijn vermoord. Striptekenaar Joe Sacco schreef hierover in zijn boek Voetnoten in Gaza.