Doelbewust desinformatie verspreiden moeten we niet accepteren in een rechtsstaat

Brief van de dag: Stop de liegende overheid

Hierbij mijn bijdrage aan het debat over minister Zijlstra.



Wat ik mij al langer afvraag is hoe het kan dat ambtenaren die een eed of belofte hebben afgelegd, actief betrokken zijn bij het verspreiden van desinformatie (om niet te zeggen leugens). Ik heb het over de communicatieadviseurs en voorlichters bij ministeries en lagere overheden die doelbewust de waarheid achterhouden en verdraaien om hun bestuurders van dienst te zijn.



Dat het algemeen belang van burgers hiermee geschaad wordt, is evident. Daarmee zou dit gedrag reden voor ontslag moeten zijn.



Ik ben communicatiemanager in de publieke sector geweest en heb de mores zien veranderen. Dat je feiten en cijfers op een voor jou gunstige manier presenteert, is van alle tijden. Het is aan kritische journalisten om daar een afweging in te maken. Doelbewust desinformatie (nepnieuws) verspreiden en volharden in leugens op kosten van de belastingbetaler is een nieuwe, fatale dimensie die we niet moeten accepteren in een rechtsstaat.



Armand Leenaers, Heerlen