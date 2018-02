Doe eens positief, ook over Rotterdam-Zuid

Het NRC Handelsblad had een weekendspecial over Rotterdam. Het gaat overal goed met de stad, behalve op Zuid natuurlijk, waar ik woon. Nota bene het Amelandseplein bij mij om de hoek werd aangehaald. De verslaggever was quotes gaan halen bij mijn groenteman. Die overigens alleen te melden had dat hij zich helemaal niet onveilig voelde. De Turkse pizzazaak verderop had wel eens wat te stellen met jongeren. Mijn stemming werd erdoor verpest. Hup, snel op de kattenbakstapel. Ik woon hier zelf al tien jaar en ken dit volksbuurtje op een heel andere manier.



Een van de voornaamste redenen waarom ik de journalistiek in wilde is vanwege de invloed van beeldvorming op hoe we de samenleving ervaren.