Dit schrijven onze lezers over het stoppen van Remco Campert: 'Ik mis hem nu al'

Adieu Sombermans

Onrustig lag Sombermans in bed. Zojuist bracht het nieuws het einde van het schrijverschap van Remco Campert. Nu zou dat alles geen schok moeten geven, maar Sombermans rilde bij het vooruitzicht dat morgen in zijn krant enkel loftuitingen te vinden waren op de beste man. Alle columnisten zullen wel los gaan, gruwelde hij, en dacht terug aan de dagen dat de krant vol geschreven werd over Bril en Zwagerman - die twee andere kanjers.



Terugdenkend aan die twee bracht Sombermans terug in de juiste stemming en hij viel in een onrustige slaap.



Gewekt door het vallen van de krant op de mat slofte Sombermans naar beneden. Een snelle blik in de krant leerde hem dat zijn angst niet nodig was geweest. Nu kon hij bijna vrolijk worden met het idee te mogen mopperen op zo'n gebrek aan waardering.



Net toen hem dat gevoel dreigde te overmannen, schrok Sombermans: het zou toch niet waar zijn dat zijn krant de lof spaarde tot de weekend bijlage?



Arjen Canrinus