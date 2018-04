Dit is het verhaal van de man die met een koord om zijn hals van de Kamertribune sprong

Hans Kamperman (65) is de man die twee weken geleden van de tribune in de Tweede Kamer sprong met een koord om zijn hals. De Kamer was geschokt, de rest van de dag werd niet vergaderd. De daad ging de wereld over. BBC, Reuters en Times of India maakten melding van dit 'horrifying moment'. Al snel ging een verklaring rond: dit was een ultieme poging om aandacht te vragen voor legalisering van cannabisteelt. Een amper te bevatten motief.



Wie vaak op het Plein komt, had hem allicht wel eens gezien. Twee maanden eerder was daar - pal voor de ingang van het parlementsgebouw - een reclamezuil gekomen met teksten over de kwaliteiten van cannabis.