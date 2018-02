Directeur Oxfam Novib over seksschandalen: 'Ik vrees dat zulke schandalen nooit helemaal zijn uit te roeien'

Verbazen de onthullingen over seksfeesten in Tsjaad en Haïti door Oxfam-medewerkers u?

'Wij wisten dat Oxfam Great Britain een onderzoek had gedaan naar aanleiding van het seksschandaal op Haïti. Oxfam Novib heeft een deel van de hulp op Haïti gefinancierd, maar Oxfam Great Britain was verantwoordelijk voor de organisatie daar. We wilden zeker weten dat er geen sprake was van fraude met het Nederlandse geld. Na lang aandringen kregen we hun rapport in mei 2012 in handen. Vervolgens hebben we een externe controle van onze gelden laten uitvoeren.