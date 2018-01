Dik zijn is heerlijk en ik kan het iedereen aanraden

'Vind jij dat je dik zijn moet promoten? Dat je dat nu misschien toch al doet?' Die vragen stelde een twitteraar aan schrijver Anke Laterveer, die een foto had gedeeld van haar voortreffelijke lichaam in een nauwsluitende rode jurk. 'Loving en rocking it', had ze erbij gezet.



Laterveer en ik delen een lichaamsbouw. De fantasieloze term is obees, maar ik citeer liever zanger Mika: 'Curves in all the right places'. En die vraag over dik zijn promoten is ook mij vaak gesteld, want zo gaat dat nu eenmaal: zodra je als dikkerd laat merken dat je niet van plan bent om met haastige spoed te vermageren, of enige tevredenheid met je lijf vertoont, beginnen mensen zich met je te bemoeien.