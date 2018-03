Die hele hype rond de Matthäus is net zo mal als de hype rond tulpen in de 17de eeuw

Jesus is just alright

In het stukje over Jesus is just alright (V, 28 maart) wordt de indruk gewekt dat The Byrds dit nummer hebben geschreven: 'De tekst rolde eruit als een psychedelische mantra.' Maar het lied werd gecomponeerd door Arthur Reid Reynolds en opgenomen door Reynolds' eigen groep,The Art Reynolds Singers, op hun album Tellin' It Like It Is uit 1966. Ook de daarbij geplaatste foto slaat de plank mis: de afgebeelde David Crosby verliet The Byrds in 1967, terwijl Jesus is just alright door The Byrds in 1969 werd opgenomen. Eén van de redenen voor het vertrek van Crosby was dat hij vond dat de groep alleen zelf geschreven nummers zou moeten opnemen, en geen covers. Hij zou dan ook absoluut gekant zijn tegen het opnemen van deze blijde boodschap, er nog van afgezien dat hij als atheïst ook de inhoud van het liedje vast niet voor zijn rekening had willen nemen.



Hans Koenen, Amsterdam