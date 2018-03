Dichter Frank Starik kreeg de uitvaart die hij verdient: een uit het boekje

Dichten bij begrafenissen is extreem moeilijk, omdat alle taal daar vanzelf in poëzie verandert

'Starik is goed met de dood', staat boven de rouwadvertentie. Hij doorgrondde het ritueel. Het belang van koffie uit kannen en uitvaartcake in plakken, ook al komt er niemand opdagen. Het belang van woorden. Naar zijn uitvaart gaan en er een stukje over schrijven is het minste wat je kunt doen. Dat hij doodgaat is een blamage voor de natuur. De man die pas 59 was, en niet voor niets in zijn gedichten vroeg of hij zelf buiten schot kon blijven - daar is het laatste woord nog niet over gezegd.



Dat de dode een dichter is, doet ertoe. Dichten bij begrafenissen is extreem moeilijk, omdat alle taal daar vanzelf in poëzie verandert. Elke uitgesproken tekst, of die nu van een dichter komt of niet, is ingekookt en zwaar van waarde. Probeer daar als dichter maar eens bovenuit te komen.



Later, / toen onze vader niet meer zo gezellig was, / was jij mijn vader.



Die is van zijn broer.



Ik accepteer jouw dood.



Die is van zijn zoon.