Deze column hoort bij een beschamend mechanisme

Boven een analyse van 'de werkwijze van het Forum voor Democratie' in de Volkskrant stond gisteren de kop 'Ongrijpbaar in de schijnwerpers'. Thierry Baudet is ongrijpbaar voor zijn tegenstanders, betekende dat, maar staat wel voortdurend te shinen in de publiciteit. 'Buiten het Binnenhof domineert hij het politieke debat nu al maanden.' Er stond in het stuk geen antwoord op de vraag hoe dat kan, maar het werd niettemin wel gegeven: het stuk was het antwoord.



Net als deze column - ik zeg het zelf maar even. Maar je kunt het nu eenmaal niet over iets hebben door erover te zwijgen, ook al zou dat de voorkeur hebben.