Dek doping niet toe met beroepsgeheim

Zo werden bij dopingarts Eufemiano Fuentes honderd ingevroren bloedzakjes gevonden waarvan vrijwel vaststaat dat ze voor doping waren bedoeld. Omwille van het medisch beroepsgeheim was eventueel onderzoek naar de oorsprong van de bloedzakjes jarenlang onderwerp van ingewikkelde rechtszaken. Na definitieve toestemming om de zakjes te onderzoeken is uiteindelijk enkele maanden geleden besloten het onderzoek te staken.



Veel dopinggebruikers wezen naar elkaar. Omdat anderen gebruikten, was het normaal en ethisch verantwoord. In het wielrennen werd dopinggebruik de standaard, het hoorde erbij. Lang bleef het een publiek geheim, en het medisch beroepsgeheim was een belangrijk hulpmiddel dat de omerta, en daarmee het wijdverspreide dopinggebruik, in stand hield. Het medisch beroepsgeheim heeft op die manier niet alleen de topsport aangetast, maar ook dopinggebruikende sporters in gevaar gebracht. Dit heeft eraan bijgedragen dat meerdere mensen al op jonge leeftijd, soms tijdens hun sportcarrière, zijn overleden.

Bekentenis van sportarts Janssen heeft topsport niet geschaad, maar een dienst bewezen