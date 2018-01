Deeltijd of niet? Laat het in ieder geval een bewuste keuze zijn voor jonge vrouwen

Als hun ouders leven volgens het anderhalfverdienersmodel, vader fulltime en moeder deeltijd, dan zijn zij ook geneigd daarvoor te kiezen

Vaak worden de carrièreverschillen tussen de seksen geweten aan de scheve verdeling van arbeid en zorg zodra er kinderen komen. Overheid en werkgevers kunnen inderdaad meer doen om die ongelijkheid weg te nemen. Het langere vaderschapsverlof vanaf 2019 is een stap in de juiste richting. Interessant aan het SCP-rapport is dat de verschillen blijkbaar al eerder ontstaan. Op de middelbare school kiezen meisjes voor een toekomst waarin zij ruimte hebben voor de zorg voor de kinderen. Jongens gaan eerder voor status en een goed salaris, veelal gekoppeld aan een fulltime baan. Die beslissing nemen ze niet per se bewust: ze kijken naar voorbeelden uit hun omgeving. Als hun ouders leven volgens het anderhalfverdienersmodel, vader fulltime en moeder deeltijd, dan zijn zij ook geneigd daarvoor te kiezen. Een cultuurverandering blijkt zo lastig te realiseren.



Hier kan het voortgezet onderwijs een belangrijke rol spelen, merkt het SCP terecht op. Het schoolvak Loopbaan- en Beroepenoriëntatie begeleidt jongeren bij de keuze voor een vervolgopleiding of beroep, met aandacht voor de inhoud van de opleiding en baankansen. Hetzelfde vak zou scholieren bewuster kunnen maken van de gevolgen van hun beslissing: kiezen ze voor een deeltijdsector waardoor financiële afhankelijkheid een risico is? En hoe willen ze - óók de jongens - arbeid en zorg gaan verdelen als er kinderen komen? Uiteraard is de keuze voor welke toekomst dan ook een vrije. Maar met betere voorlichting is het in ieder geval een bewuste keuze.