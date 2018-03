Debatexpert Roderik van Grieken: 'Als politicus heb je de plicht om met alle opponenten in debat te gaan'

Thierry Baudet wil niet in debat met D66-voorman Alexander Pechtold in het Radio 1-debat vandaag. Zo'n gesprek vindt hij toch zinloos, omdat Pechtold erop uit is Forum voor Democratie 'te demoniseren'. Hij heeft geen zin zich 'in het verdachtenbankje te laten drukken'. Van de andere kant wil Sylvana Simons van Bij1 in Amsterdam juist niet op het podium in debat met Forum-leden, omdat die, in haar ogen racistische, partij zo alleen maar meer aandacht krijgt.