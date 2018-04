De zeer geslaagde marketing van koning Willem-Alexander: de gewone man

In de Volkskrant stond gisteren de foto die Erwin Olaf in maart had gemaakt van koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun drie dochters. Het was een mooi portret van een gelukkig gezin. Het had evengoed een reclamefoto kunnen zijn voor de zomercollectie van C&A het hele gezin weer voor een vriendelijke prijsje in het nieuw en lekker casual.



Ik ben geen kenner van koninklijke families en in Scandinavië kunnen ze er natuurlijk ook wat van qua nonchalante royal chic, maar ik denk toch dat fotoredacteur Arno Haijtema gelijk had toen hij schreef dat Olaf met de foto de 'grenzen van het genre royaltyfotografie' had verlegd.