De yup in de buurtwinkel

Taart werd er ook veel verkocht, vooral in het weekend, want Betondorp is een dorp van tradities

Ze trok een gezicht. 'Die uitdragerij? Daar wilde ik gister een fles spa blauw kopen. Hartstikke duur, en die man rekende nog een kwartje voor het pinnen ook. En die mensen! Ik hoop dat ze er snel een Coffee Company van maken, desnoods een Pizza Hut.'



Ze dacht in mij een medestander te vinden, iemand die ook zat te wachten op een plek waar je soja lattes kon zitten drinken, maar ik moest bijna huilen bij de gedachte dat ik die buurtwinkel, eigenaar Marcel en diens klandizie binnenkort nooit meer zou zien. Ze had gelijk, in Verswinkel Oosterwaal zag je het leven in alle verschijningsvormen voorbijkomen, maar dat was nou juist zo mooi. De ouwe Amsterdammers, de nieuwe Nederlanders. De stiekeme alcoholisten, de open alcoholisten, de mensen die thuis waren gestopt met roken maar hier een pakje onder de toonbank hadden liggen, ik kende er een van dichtbij. De hulpbehoevenden, die de winkel net haalden met hun looprek, de eenzamen, de klaplopers en de koekebakkers, de huisvrouwen en de kletsmajoors, iedereen met een sterk verhaal en van oud en krakkemikkig tot jong en vitaal, alles kwam er, en één ding hadden ze gemeen: ze hadden allemaal te weinig geld om te winkelen.



Het mooist waren de mensen die van hun eigen noodruftige situatie Marcels probleem maakte. 'Mars', riepen ze al als ze binnenkwamen. 'Mars, ik móét zo met de tram, maar ik heb niks, helemaal niks. Hoe moet ik nu naar de dierenarts? Nou?' De gespeelde paniek, die absolute noodzaak was de reden van die honderden beduimelde bonnetjes die achter de kassa hingen. Sommigen probeerden hun schulden af te lossen door hun eigen spullen aan te bieden, wat verklaarde waarom Marcel naast het gebruikelijke assortiment van blikken soep en vuilniszakken ook tweedehandsfietsen verkocht. Ze detoneerden niet eens tussen de videobanden, horloges, spinnenvangers, glitterstickers, Bouquetreeksen, zelf samengestelde zakjes drop en Suskes en Wiskes, die stapels hoog tegen de muur stonden opgekruld. Taart werd er ook veel verkocht, vooral in het weekend, want Betondorp is een dorp van tradities.



Marcel zelf was moeilijk te beschrijven, zelf zou hij daarover zeggen dat dat precies de bedoeling was. Hij wist altijd alles als eerste, nog eerder dan de politie en de krant, maar zweeg als het graf. Ik kwam er niet alleen voor de vuilniszakken, ik kwam er ook voor hem, de regisseur van dit schitterende theater, en nu was het probleem een kwartje dat hij rekende voor een pintransactie? De mensen die hier kwamen, leunden op Marcel voor veel meer dan hun dagelijks brood, hij was het hart van de buurt - de tragiek zat 'm juist in mensen die alleen een vies winkeltje zagen. Al zouden zijn klanten het kunnen, dan nog zouden ze niet naar de Appie willen.