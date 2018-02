De willoze overgave die we aan sommige sporthelden geven zouden we elders eng noemen

Sven Kramer zei vrijdag tegen Bert Maalderink van de NOS dat hij goed had geslapen, na de tragedie. Dat was ongelooflijk; de meeste schaatsfans hadden van verdriet de hele nacht geen oog dichtgedaan. Maar ja, je bent een groot kampioen of niet, Sven was alweer aan het opladen voor de ploegenachtervolging en de massastart.



Het lag aan Svens linkerbeen. Het linkerbeen functioneerde al een tijdje niet naar wens. Dat is fataal voor een schaatser. Een voetballer kan met één goed functionerend been nog een heel eind komen, maar een schaatser heeft twee goede benen nodig. De zesde plaats op één been was eigenlijk formidabel.