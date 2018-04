De westerse machten signaleren ongewild hoezeer ze inzake Syrië buitenspel zijn komen te staan

Het Westen heeft zich grotendeels afzijdig gehouden van de Syrische Oorlog

Over dat eerdere 'verzinsel', de moordaanslag in Groot-Brittannië op oud-spion Skripal en zijn dochter Joelia, leed het Kremlin deze week twee nederlagen: het OPCW bevestigde 'de Britse onderzoeksresultaten dat een giftig chemisch middel werd gebruikt' en dat dit middel 'van een grote zuiverheid was'. En de uit het ziekenhuis ontslagen Joelia Skripal liet weten dat ze op een veilige plek zit, nu geen behoefte heeft aan Russische diplomatieke hulp en dat niemand namens haar vader en haar kan spreken.



Het Westen heeft zich grotendeels afzijdig gehouden van de Syrische Oorlog - behalve in de bestrijding van IS en inzake chemische wapens. In 2013 sprak president Obama met Rusland een verplaatsing onder VN-auspiciën af van veel chemische wapens uit Syrië . En vorig jaar liet Trump raketten afvuren op een Syrische luchtbasis na een gifgasaanval op Khan Sheikhoun. Ook toen sprak Rusland van een 'provocatie' en een 'verzinsel', maar concludeerden VN-onderzoekers dat er wel degelijk sprake was van een gifgasaanval door Assads troepen.