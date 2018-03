De werkelijkheid van televisie wijkt nogal af van die in het stemlokaal

Het is warm in de machinekamer van de democratie en het wordt almaar warmer. Truien uit. We knielen voor een stapel stembiljetten. Dit werk gebeurt op de grond, het is als wroeten in de aarde. Het schikken van de formulieren, het uit- en opvouwen, het noteren van de resultaten op een geeltje. Het hertellen. Het spitten naar een stem op een schijnbaar blanco formulier.



Twee e-mails zijn genoeg om benoemd te worden tot Teller - de gemeente gebruikt een hoofdletter, en terecht. Nu ben ik officieel een 'bestuursorgaan', staat in de brief. Toegewezen aan stembureau 655 in openbare basisschool De Vijf Sterren aan de Markengouw.