De week van de grunbot, zomer en sportvrouwen

V zomermagazine

Vandaag gaat het zomerschema van de Volkskrant in. Ik verheug me daar altijd een beetje op. V Zomermagazine, samengesteld door Chris Buur en Bart Koetsenruiter, is een vrolijke mengeling die lekker wegleest en toch inhoud heeft. Het blad beviel sommigen in voorgaande jaren dusdanig dat ze voor voortzetting na de zomer pleitten. Dat zullen we niet snel doen, omdat de tweedeling in Magazine en Sir Edmund in onze ogen goed werkt. Maar ik ben wel benieuwd naar uw mening. Probeert u V Zomer en laat u me weten wat u vindt.



De krant wordt gedurende die zes weken iets dunner. Een boze lezer mailde me hierover. Hij betaalt toch ook niet minder abonnementsgeld in de zomer? Dat klopt, maar de kranten die je over het hele jaar geleverd krijgt, variëren nu eenmaal. Net als de maandagkrant dunner is dan die van woensdag en die weer dunner dan de zaterdagkrant.



Het valt ook wel mee. In papier brengen we een procent of 15 minder, maar er zijn ook minder advertenties, en politiek, bedrijven en organisaties, die normaliter veel nieuws genereren, draaien op een laag pitje. Op de redactie werken we hard door, want juist in nieuwsluwe tijden moet je creatief zijn, met een bezetting die door vakanties dunner is. Zomerseries kunnen dat probleem verhelpen, maar daar moet je mee oppassen: ze kunnen weinig urgent aanvoelen.



Bovendien bleek in de afgelopen jaren de redactie zo actief en de actualiteit zo rijk, dat het nog dringen werd op de pagina's en we tot in de herfst met afleveringen van onze zomerseries bleven zitten. Dus op naar een nieuwsrijke zomer.