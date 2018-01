De VS leveren onder Trump in op betrouwbaarheid en moreel leiderschap

Het Amerikaanse peilingbureau Gallup meldde aan de vooravond van 'één jaar Trump' dat het vertrouwen in Amerikaans leiderschap wereldwijd is gedaald. Goedkeuringscijfers voor China (31 procent) en Duitsland (41 procent) zijn nu hoger in de wereld dan voor de Verenigde Staten (30 procent).



De China Daily kopte: 'China beats US in global leadership - Gallup'. Het nieuws wordt natuurlijk vooral gevierd in kringen van Amerika's rivalen op het wereldtoneel, niet van die van zijn bondgenoten - waar de populariteitsdaling veelal het grootst is.