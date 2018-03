De voortekenen zijn somberder dan bij haar vorige drie kabinetten, maar Merkel IV kan van start

De coalitiepartners moeten zichzelf opnieuw uitvinden en tezelfdertijd electoraal riskant beleid voeren

Door toedoen van de SPD-leden is Duitsland behoed voor een minderheidsregering of, erger nog, nieuwe Bondsdagverkiezingen en kan het zijn leidende positie in Europa weer innemen. De opluchting in Duitsland hangt in belangrijke mate daarmee samen: Europa kan zich, in de woorden van Der Tagesspiegel, geen 'nieuw-België' met 80 miljoen inwoners veroorloven. Om maar te zwijgen over een tweede Italië, dat onderhand sterk op de onregeerbare Weimar Republiek gaat lijken.



Nu het hachelijke avontuur van een ledenraadpleging tot een goed einde is gebracht, durft de nieuwe SPD-leider Olaf Scholz de voorspelling aan dat Merkel IV de volle vier jaar zal regeren. De zwart-rode coalitie is niet het resultaat van een pokerpartij op hoog niveau, maar van discussies waaraan honderdduizenden Duitsers hebben deelgenomen. Zo beschouwd, geniet ze een grotere democratische legitimiteit dan haar voorgangers.



