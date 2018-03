Historici zijn het erover eens dat handelsoorlogen, bijvoorbeeld de handelsoorlog die in 1930 in Amerika begon, catastrofale gevolgen hebben.



Bush voerde in 2002 op bepaalde staalproducten importtarieven in tot 30 procent. December 2003 werden deze ingetrokken, omdat ze volgens Bush hun doel hadden bereikt, maar volgens deskundigen, zo schrijft James B. Stewart in The New York Times, hadden deze importtarieven geen positieve invloed op de werkgelegenheid in de staalindustrie, ze leidden juist tot verlies van honderdduizenden banen in industrieën die staal als basismateriaal gebruiken.



De verliezers van handelsoorlogen zijn de consumenten, vooral de allerarmste consumenten.