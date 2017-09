De vergrijzing kan funest zijn voor het vendelzwaaien

Nederland figureert volop in lijstjes die ertoe doen. Zo behoren we tot de mondiale toptien van het parachutespringen. Maar dat horen we pas nu deze positie in gevaar komt door een nieuwe vliegroute boven airport Teuge, die de hier gestationeerde Cessna's zou verhinderen een hoogte van twaalfduizend voet te bereiken. Eerder deze week konden we al lezen dat de Nederlandse positie in de toptien van topsportlanden wankelt. En het zou zo maar kunnen dat de vergrijzing funeste gevolgen krijgt voor het vendelzwaaien. Maar dat horen we pas als het te laat is. En dat is heel jammer. Want wat zou het niet fijn zijn als we in het buitenland smalende opmerkingen over het Nederlands voetbal snedig konden pareren met een verwijzing naar onze topprestaties bij het parachutespringen en het vendelzwaaien.