De 'vergeten' Amerikanen die Trump in het zadel hielpen, zullen aan het kortste eind trekken

Maar in de begroting die Trump eerder deze week indiende, worden vooral de strijdkrachten niet vergeten. Daarentegen wil hij wel bezuinigen op de sociale voorzieningen.



Het is de vraag of Trumps plannen zomaar door het Congres komen. Het is politiek nu eenmaal riskant om al te drastisch het mes te zetten in bestaande hulpprogramma's. Toch lijkt het erop dat het politieke klimaat ingrijpend is veranderd sinds de vijandige overname van de Republikeinse partij door Trump.



Tot voor kort hadden de Republikeinen altijd kritiek op de 'potverterende Democraten'. Nu hun partij in handen is geraakt van een man die rijk is geworden door schulden, is hun roep om zuinigheid verstomd. Met de kolossale belastingverlagingen, waarvoor zij eind vorig jaar stemden, zullen Trumps plannen tot tekorten leiden, waarbij de fiscale zonden van de Democraten verbleken.