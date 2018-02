De verantwoordelijke klant moet tegenwoordig zelf sterk en slim zijn

Zodra een fabrikant over 'eigen verantwoordelijkheid' begint, moet je oppassen. Het gaat nooit over zijn éígen eigen verantwoordelijkheid, maar over die van ons. De consument is verantwoordelijk opdat de industrie dat niet hoeft te zijn. Tegen de autonome klant die prima zijn eigen afwegingen kan maken, mag de industrie alles in de strijd gooien om hem te verleiden zijn rotzooi te kopen: aantrekkelijke reclames en begeerlijke verpakkingen met misleidende mooie plaatjes en praatjes. De exacte, minder positieve informatie wordt weggemoffeld in kleine lettertjes. De verantwoordelijke klant moet wel een beetje opletten, hè. Als hij in de marketing van de industrie trapt, is hij dom.