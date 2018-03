De Trump-Kim-top is een 'adembenemende gok'

In theorie zou deze top niet alleen kunnen leiden tot een doorbraak in de nucleaire patstelling die al tientallen jaren bestaat tussen Noord-Korea en de rest van de wereld

Het maakt de impulsieve omhelzing van Kims aanbod door president Trump vorige week, zonder overleg met zijn adviseurs, tot opmaat van een historische top van nucleaire poker. Met een hoge inzet.



In theorie zou deze top niet alleen kunnen leiden tot een doorbraak in de nucleaire patstelling die al tientallen jaren bestaat tussen Noord-Korea en de rest van de wereld, maar zelfs tot een vredesregeling voor de Koreaanse Oorlog (1950-1953), die formeel nooit is beëindigd. Dan zou Trump in één keer twee giganten uit de Republikeinse canon naar de kroon steken: Nixon, die de doorbraak naar China forceerde, en Reagan, die met Gorbatsjov historische wapenakkoorden sloot.



De regering-Trump verdient krediet voor het smeden, ook in de VN, van een verenigd front van 'maximale druk', inclusief nieuwe, harde sancties tegen Pyongyang. In het optimistische scenario zwicht Kim hier nu voor en is hij bereid zijn wapens en raketten (en mensenrechtenschendingen?) op te geven in ruil voor normalisering van de betrekkingen, economische hulp en wat dies meer zij.