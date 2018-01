De trouweloze vader van Remco Campert verkeerde in goed gezelschap

'Hij was trouweloos van aard, zoals hij zelf dichtte, dus er rest in mijn herinnering niet veel meer van hem dan de geur van alcohol en sigaretten die hem omringde, plus een vleugje parfum van een van zijn minnaressen', aldus Remco Campert over zijn vader in een interview van Onno Blom, maandag in de Volkskrant.



In het gedicht Een amsterdamsch lied schrijft Jan Campert: 'Die, trouweloos van aard als ik,/ eens Amsterdam verried,'



Toch betwijfel ik of die trouweloosheid uniek is voor Remco's vader. De literatuurwetenschapper Walter Muschg schrijft uitgebreid over de schuld van schrijvers en dichters.