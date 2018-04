De Speld: Postcodeliquidatie gevallen op 1069 GP

Meneer Deutekom had liever gehad dat de Postcodeliquidatie nooit in zijn buurt was gevallen. 'Misschien een beetje egoïstisch maar je merkt gewoon dat zo'n schietpartij de hele buurt verandert. De gezelligheid is totaal verdwenen en de winnaars zijn allemaal naast hun schoenen gaan liggen.' Volgens Deutekom ligt de schuld bij de organisatie: 'Zo'n Gaston komt binnenstormen met zijn rode bus, maar hij denkt totaal niet na over wat hij achterlaat. Er is ook geen nazorg. Ze gaan direct weer door naar een volgende buurt om het hele circus nog eens over te doen.'



De eenzame man van nummer 34 is ervan overtuigd dat ook de winnaars beter af waren zonder de Postcodeliquidatie. 'Natuurlijk is het een hele sensatie, en in het begin is iedereen in shock, maar of er nou echt iemand gelukkiger van wordt? Ik vraag het me af.'



Het is niet de eerste keer dat een wijk in Amsterdam in de prijzen valt. De afgelopen maand werd de liquidatie al twee keer uitgekeerd in de hoofdstad.