De smartphone is bijna in zijn eentje verantwoordelijk voor het economisch herstel na de crisis

Sociaal is er geen grotere gruwel dan in een gezelschap te verkeren van mensen die allemaal op hun smartphone zitten te turen. Er blijkt zelfs een woord voor deze vorm van negeren te bestaan: phubben. Maar economisch is het zonder meer de grootste verworvenheid van deze eeuw.



Het apparaat dat een nieuwe verslavingsepidemie heeft gecreëerd, de sociale etiquetten omver heeft gekegeld en de privacy aan Mark Zuckerberg heeft uitgeleverd, heeft ook ook bijna in zijn eentje het economisch herstel na de crisis van 2007/2008 bewerkstelligd. Zonder smartphone zouden vele landen nog altijd in een enorme dip zitten.



In de World Economic Outlook die het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vorige week presenteerde, wordt uitgemeten wat de slimme telefoon de economie heeft opgeleverd sinds Steve Jobs die in het crisisjaar 2007 lanceerde.