De schijn tegen hebben volstaat tegenwoordig al om iemand met pek en veren in te smeren

Onlangs was ik uitgenodigd voor een lekenpreek in Vrijburg, een vrijzinnige gemeente in Amsterdam. Joost Röselaers, de predikant die me uitnodigde, opperde vergeving als onderwerp. Ik liep niet direct warm voor dat thema. Maar al snel verschenen in The New York Times de eerste onthullingen over seksueel wangedrag door Harvey Weinstein en moest een hele reeks mannen het ontgelden. Binnen een paar weken verdwenen tal van mannen van het toneel op een wijze die herinneringen oproept aan de Sovjet-Unie.



Terwijl het in een aantal gevallen, zoals bij Weinstein, om ernstige beschuldigingen ging, moesten ook mannen het veld ruimen voor veel minder ernstige vergrijpen.