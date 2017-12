De reëel bestaande moraal is een dubbele moraal

'Ik vrees dat we geneigd zijn te geloven dat dat waarvoor we ons schamen is wat we zijn', zegt psychoanalyticus en schrijver Adam Phillips in een interview van Jan Postma, deze week in De Groene. Lees dat interview en lees Phillips.



De gedachte dat schaamte ons ware ik onthult, illustreert hoe sterk schaamte is. Geen wonder dat Phillips meent dat shaming, het beschamen van anderen, wreed is. Hij zegt: 'Wreedheid is nooit het antwoord.' Als straf wreedheid is, is het een fout antwoord. Phillips noemt dit 'een moraal van vernedering'.