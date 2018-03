De prestatie-eisen voor het centraal examen zijn al jaren ongewijzigd

Zelfdoding

In 1962 zat ik in de laatste klas van de middelbare school. De school had als beleid om voor de leerlingen die binnenkort de school zouden verlaten, kennismakingsbezoeken te organiseren bij verschillende bedrijven: een soort beroepsoriëntatie. Ik had gekozen voor de politie.



Op het hoofdkantoor kregen we inzicht in de werkwijze van de verschillende afdelingen. Tot slot konden we aan de hoofdcommissaris vragen stellen. Iemand wilde weten waarom er in de krant nooit over zelfmoord (doding) werd gesproken. Met een voorbeeld maakte de commissaris dit duidelijk. In de krant was indertijd gewaarschuwd dat het gas bijzonder giftig was. Uit onderzoek bleek dat in die periode het aantal zelfmoorden(dodingen) aanzienlijk was gestegen.



In het gemeentelijk ziekenhuis Zuidwal was een speciale zaal ingericht voor mensen die een keer of soms meerdere keren een zelfmoordpoging hadden gedaan. Het werd de 'gaspittenzaal' genoemd.



Hans Zweegman, Zoetermeer