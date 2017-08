De overheid neemt de scheiding tussen kerk en staat nauwelijks serieus

Duurzaam kan best

In het artikel 'Jan Terlouws peuleschil is loodzware opgave' wordt gesteld dat het ondoenlijk is om binnen 10 jaar op 100 procent duurzame energie over te gaan. Ik denk van wel, omdat steevast vergeten wordt dat energiebesparing óók verduurzaming is. Energie die je niet gebruikt, is ook verduurzaming.



Maak dus voertuigen, machines, huizen, lampen, computers en fabrieken die vrijwel geen fossiele energie gebruiken, en recycle 100 procent van de grondstoffen en gebruik restwarmte van de industrie. Ook wij, de burgers gaan bijdragen...



Gewoon een keer niet vliegen naar een verre vakantiebestemming, en niet denken: ik heb er gewoon recht op om in één jaar even naar Nepal, Mexico en China te gaan, want ik wil er even helemaal uit.



Alleen zo, door iets in te leveren, kunnen onze kinderen later misschien ook nog eens een mooie verre reis maken.



D. de Klonia, Bierum (gaswingewest Groningen)