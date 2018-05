De overeenkomst tussen de VS en Iran is gebaseerd op een leugen

'De antwoorden en toelichtingen van Iran op veel van de zorgen van de IAEA, waren op zijn best incompleet, maar in het algemeen versluierend en belemmerend', schreef het onpartijdige Institute for Science and International Security in december 2015. 'Noodzakelijke toegang tot terreinen werd geweigerd of zodanig beperkt dat adequate inspectie niet mogelijk was.'



Genoeg dus, over al dat gepalaver over de overeenkomst die een onovertroffen niveau van transparantie zou bieden om de Iraanse betrouwbaarheid te toetsen. En genoeg ook, over het idee dat Iran zijn deel van de afspraak is nagekomen. Dat deed het niet. Dit zou de overeenkomst als waardeloos moeten bestempelen.



Dat is de portee van het optreden van de Israëlische premier Benjamin Netan­yahu van afgelopen maandag, met een enorme hoeveelheid gestolen Iraanse documenten over de details van Teherans nuclaire activiteiten. De verdedigers van de overeenkomst hebben de presentatie van de Israëlische premier afgedaan als 'oud nieuws', wat aanvullend bewijs is dat Iran een fors geheim programma had om een atoombom te ontwikkelen.



Maar het is moeilijk voor te stellen dat het IAEA de verklaring van Iran uit 2015 kan rijmen met wat de Israëli's hebben ontdekt. Aangenomen dat de documenten authentiek zijn, wat de VS hebben bevestigd, staat de leugenachtigheid van Iran vast. Het IAEA verkoos dit te ontkennen toen het Iran onder politieke druk groen licht gaf om de overeenkomst uit te voeren. Als het agentschap zijn eigen geloofwaardigheid als nucleaire waakhond serieus neemt, moet het vaststellen dat de verklaring van Iran vals was en dat de Iraanse documenten die Israël heeft verkregen, met alle nucleaire know-how die ze bevatten, een breuk met de overeenkomst impliceren.