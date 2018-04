De Oostvaardersplassen is een mislukt experiment waarvan de uiterste houdbaarheidsdatum allang verstreken is

Mijn vader bevrijdde Breda

Met veel interesse heb ik gisteren het interview met kinderen van Poolse bevrijders in Breda gelezen. Ook de situatie van de huidige Poolse werknemers en de reactie van Nederlanders is mij niet onbekend.



Ik ben een dochter van een Poolse soldaat, Tadeusz Koziol, die betrokken was bij de bevrijding van Breda. Mijn vader is, als zoveel Polen in die tijd, met een Nederlandse vrouw getrouwd, mijn moeder. Ook mijn vader, in 1939 nog maar 15 jaar oud, heeft samen met zijn zus van 18 in Siberië gezeten. Destijds woonde hij met zijn vader, moeder en zus in Biala-Podlaska, een stadje vlakbij de Russische grens.



Het leven met een door de oorlog getraumatiseerde vader was moeilijk. Het heeft grote invloed op zowel hem als het hele gezin gehad. Mijn ouders waren bevriend met de ouders van Ed Cuber. Mijn broer was lid van Mazur, een Poolse dans- en folkloregroep die geleid werd door de vader van Ed Cuber. In april 1997 heeft mijn vader zelfmoord gepleegd. De oorlog kwam bij hem terug met veel onverwerkte emoties. Op dat moment was ik in Polen in een kindertehuis.



Volgend jaar vier ik met gemengde gevoelens de 75-jarige bevrijding van Breda. Door progressieve multiple sclerose zit ik in een rolstoel en kan ik niet naar Breda.



Aan de afgelopen jaren denk ik vaak terug met veel verdriet maar ook met vreugde. De Polen hebben veel voor Nederland betekend en dat mag nooit worden vergeten. Het heeft ook het leven van mijn vader en ons gezin op een onherstelbare manier beschadigd en getekend. Ook dat mag nooit worden vergeten.



Doret Benner Koziol, Zwartebroek